Natale nel Borgo in Brianza: concerti, mostre e mercatini per un weekend magico

Già oggi ci saranno concerti, mostre e un Villaggio di Natale. Domani invece spettacoli di magia, zampognari e mercatini. Tante le iniziative in Brianza.

A Biassono oggi si inaugurerà la kermesse “Natale nel Borgo“: alle 10 in centro aprirà il “Christmas Village”, mentre alle 10.30 in Ca’ de Bossi le letture in lingua inglese per bambini di “Maybe Christmas”. Sempre qui si raccoglieranno i doni dell’iniziativa “Regalo sospeso” per il reparto di pediatria oncologica del San Gerardo, mentre alle 16 ci sarà il concerto “Un canto nuovo insieme a Paolo”.

Pattinaggio sul ghiaccio in piazza Italia, domani alle 18.30 l’accensione dell’Albero di Natale.

A Macherio oggi alle 17 in biblioteca la mostra di pittura di Pio Sala “L’umano e il trascendente“ e alle 21 al cineteatro Cinepax di via Milano concerto del Rock Live Choir.

Domani all’oratorio di Bareggia zampognari e macchina sparaneve.

A Vedano domani in largo Repubblica dalle 10 mercatini di Natale, alle 16 presepe sull’acqua accompagnato dai canti della Corale Polifonica Santo Stefano.