Nasce “Un sorriso per l’oncologia“. Volontari per il benessere dei malati

“Un sorriso per l’oncologia”, nasce la rete di volontariato per il benessere dei pazienti, capofila, Auser Monza, partecipano Claudio Colombo per l’Oncologia di Vimercate e Auser Solidarietà Arcore.

La Regione finanzia il grosso, 99mila 691 euro euro dei 124 mila 600 necessari per centrare gli obiettivi in due anni. Il tempo necessario per creare sul territorio un nuovo welfare "sostenibile e innovativo", aperto alla partecipazione di tutta la comunità, "in grado di rispondere ai bisogni dei più fragili e di migliorare la loro qualità di vita - spiegano gli organizzatori -. Dimostreremo che la solidarietà e la collaborazione possono fare la differenza nell’affrontare le sfide della malattia".

Fra le attività previste, gruppi di mutuo aiuto, arteterapia e i consigli di uno psicologo, la fornitura di parafarmaci e presidi per gli indigenti, il supporto ai caregiver, gruppi di cammino, ginnastica, nuoto, attività culturali e laboratori, "per non trascurare nessun aspetto della quotidianità".

Ma anche assistenza domiciliare, consegna a casa di beni di prima necessità, ascolto e orientamento. I volontari accompagneranno i pazienti anche nelle terapie e nelle visite per dare sollievo alla famiglia. Fra i gruppi in prima fila pure “I Ragazzi di Robin”, “Social Time onlus” e “Tempo d’amarsi”.

Bar.Cal.