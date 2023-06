Musica, vinili e Champions: un Tittoni per tutti

di Fabio Luongo

Uno dei più grandi artisti italiani della parola cantata, capace di unire la poeticità e l’eleganza della canzone d’autore con l’energia e la modernità del rap. E poi un tuffo all’indietro nelle sonorità degli anni Ottanta, insieme all’Arlecchino del rock, e un omaggio al genio irriverente di Rino Gaetano.

Concerti, ma pure una mostra mercato di vinili, la finale di Champions League da godersi su maxischermo e una serata dedicata alle paste romane.

Musica ed eventi per tutti i gusti da stasera e per l’intero weekend al Parco Tittoni. Oggi alle 21.30 salirà sul palco il rapper Murubutu, capace di intrecciare l’hip hop con la letteratura e la storia: proporrà il suo nuovo spettacolo “Storie d’amore illustrate“, in cui i brani di “letteraturap“ dell’artista si uniscono con le illustrazioni del disegnatore Ernesto Anderle, meglio conosciuto come Roby il Pettirosso. Ogni canzone sarà un’immersione completa nelle storie, racconti musicati affiancati da proiezioni. Ad accompagnare Murubutu ci saranno la cantante soul Diana Ghebrelul Iassu, la tromba jazz di Gabriele Polimeni e gli scratches di Dj Dima.

Lo show sarà l’occasione per presentare il libro “storie d’amore con pioggia“, appena pubblicato, coi racconti del rapper emiliano rappresentati dal disegnatore trentino. Ingresso 20 euro. Domani alla stessa ora “Greatest Hits 80“, una macchina del tempo che riporterà alle hit di quel decennio, tra pop, colonne sonore di film cult e sigle dei cartoni animati: accanto a dj-set e video show ci sarà come ospite Alberto Camerini, l’Arlecchino Elettronico che canterà i suoi pezzi più famosi come “Rock’n’roll Robot“ e “Tanz Bambolina“.

Sempre domani alle 21, nel boschetto, proiezione su maxischermo della finale di Champions tra Manchester City e Inter. Domenica dalle 10 mostra mercato del disco, con migliaia di vinili e cd da collezione; dalle 18 spazio alle paste romane, per gustare amatriciana, carbonara e cacio e pepe. Alle 21 Omaggio a Rino Gaetano con la band dei Vino Raro, che rileggerà in chiave reggae i brani graffianti e appassionati del grande cantautore.