Musica gospel e spiritual per la Croce Rossa con gli Sweet Blues

Appuntamento con la musica gospel questa sera a Ceriano Laghetto per un grande concerto benefico in favore della Croce Rossa Alte Groane che ha sede a Misinto. Questa sera al Teatro Oratorio San Domenico Savio di via San Francesco è in programma un concerto di musica gospel, che avrà inizio alle 20.45. A esibirsi sarà l’associazione Sweet blues di Paderno Dugnano che propone una serata dedicata ai canti gospel con un coro di circa 30 elementi. Sweet blues è una associazione che fin dalla sua nascita, nel 2004, ha dato spazio all’impegno sociale, individuando progetti da sostenere con l’organizzazione di eventi benefici. Il repertorio è costituito da brani gospel e spiritual, sia tradizionali che moderni, eseguiti con l’accompagnamento del pianoforte o “a cappella”. Ingresso a offerta libera.