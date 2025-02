Musica e ambiente a Villa Tittoni di Desio. Al The Bank di Monza c’è il tributo ai Queen

Un intreccio fra blues, soul, jazz e rock, per una serata trascinante e coinvolgente, che avrà anche finalità benefiche. È il concerto che si terrà domani alle 21 nello Spazio Stendhal di via Lampugnani, all’interno della storica Villa Tittoni di Desio.

A esibirsi sarà la band Blues Revenge meets Lorena Gioia, un gruppo formato a inizio 2006 da collaudati musicisti provenienti da diverse esperienze nei campi del blues, del jazz, del pop rock e del progressive. A riunirli l’intenzione di suonare la musica che più di ogni altra rappresenta la radice dei vari generi moderni: il repertorio della band spazia così dai classici standard blues a pezzi dalle atmosfere maggiormente soul e jazz, in cui viene mantenuta comunque chiara la matrice blueseggiante.

L’evento è organizzato dal Comune insieme alla cooperativa Mondovisione e servirà pure a raccogliere fondi a sostegno del progetto della Scuola Waldorf Naturalis gestita da Legambiente. Biglietto d’ingresso 10 euro. I concerti allo Spazio Stendhal proseguiranno poi a marzo con una sonorizzazione del film “Il favoloso mondo di Amélie“.

Musica protagonista da stasera a sabato anche al The Bank di Monza. Oggi alle 21 musica alternativa con la rassegna “Monzatyka - Music for the masses“ curata da Luca Urbani e Andy dei Bluvertigo: saranno di scena il chitarrista e produttore Fabio Mittino, la cantautrice e producer Kimerica con un set elettronico e il cantautore Mattia Pirrotta con un set acustico. Domani alla stessa ora Tributo ai Queen con la band dei ‘39 Queen Tribute, mentre sabato, sempre alle 21, trascinante rock anni ‘90 e Duemila con i The Hogans.

F.L.