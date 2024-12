Musica a palla e impegno civile. Il Bloom si scatena a ritmo di punk

Una delle band punk rock italiane più apprezzate a livello internazionale, con il suo mix di rabbia, ironia, potenza e melodia. E poi un energico gruppo punk che in Austria è una vera e propria istituzione del genere. Ma anche il teatro civile e un mercatino fatto di realtà locali che spaziano dai dischi ai libri, dalle birre artigianali alle magliette ai gioielli. Musica e non solo per la settimana del Bloom di Mezzago, che già oggi e domani proietterà, tra le poltroncine rosse di BloomCinema, il film di Clint Eastwood “Giurato numero 2“, mentre da giovedì a domenica proporrà la commedia di Emmanuel Courcol “L’Orchestra Stonata - En Fanfare“, visibile sabato sera anche in versione originale francese con sottotitoli. Gli amplificatori del palco di via Curiel si accenderanno invece sabato con il “Natale Velenoso“ organizzato dal festival diffuso Brianza Velenosa: lo faranno la sera, con un affollato concerto che sprizzerà energia.

Subito prima però, dal pomeriggio, ci sarà un ampio mercatino allestito negli spazi coperti e riscaldati dell’ex bocciofila, con stand di produttori locali, artigiani e hobbisti, in cui si potranno trovare oggetti dai vinili ai libri, attrezzature per animali, birre artigianali, miele, illustrazioni, fotografie, t-shirt, gioielli di fiori e non, creazioni in argilla e molto altro. Il mercatino sarà attivo dalle 16. Dalle 21.30 si scatenerà la musica: a scaldare gli animi ci penseranno gli Rtv, con il loro concentrato di punk rock e grunge fatto di rabbia e distorsioni; subito dopo, alle 22, toccherà ai DeeCracks, direttamente dall’Austria, un pezzo di storia del punk europeo che ha celebrato nel 2023 i 20 anni di attività, fatti di dischi e tournée internazionali in cui hanno condiviso il palco con band come Nofx e Bad Religion, con un sound solido che guarda alla lezione dei Ramones. Alle 22.45 sarà la volta dell’alternative-rock dei Linfa, seguiti alle 23.15 dai The Manges, un pilastro della scena punk rock italiana, in pista da 30 anni con la stessa grinta e passione: la band è tra le più rispettate a livello internazionale nel settore e ha calcato i palchi di Europa, Nord America e Giappone. Biglietto d’ingresso 17 euro più diritti di prevendita.

Domenica spazio al teatro con l’ultimo appuntamento della rassegna “45° Parallelo“: alle 18.30 Giancarlo e Fabio Decaro porteranno in scena “La Resistenza prima della lotta“, una lettura teatrale tratta da “Le loro prigioni“ di Massimo Mila. Ingresso 8 euro, ridotto a 6 euro.