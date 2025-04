Museo accessibile con l’audioguida e il touch screen

I Musei Civici di Monza ampliano l’offerta di interattività per il pubblico con l’introduzione di due nuovi strumenti digitali. Si tratta di una nuova audioguida attivabile tramite codice Qr e di un tavolo touch screen, realizzati con il supporto tecnico di Skylab Studios e Archè touch the future. L’audioguida in italiano e inglese può essere ora attivata in modo semplice dal proprio smartphone, attraverso un Qr Code posizionato in biglietteria. Il percorso, composto da nove tappe principali e tre contenuti di approfondimento, si snoda attraverso la Casa degli Umiliati, sede del museo, offrendo contenuti in forma scritta e audio. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, com’è degno del primo museo in Italia totalmente accessibile a persone non vedenti e ipovedenti: l’audioguida integra audio di orientamento e audiodescrizioni per persone cieche e ipovedenti e video in Lis. Tra le funzioni accessorie anche la mappa del centro storico e il collegamento al navigatore per raggiungere il museo. Accanto all’audioguida, il nuovo tavolo con schermo touch installato nella sala ovale del museo introduce una modalità di esplorazione immersiva del patrimonio artistico. Dotato di un software nuovo, il dispositivo consente di esplorare liberamente quattro sezioni tematiche: dal gioco con le opere attraverso puzzle e memory digitali, all’osservazione ravvicinata di dettagli artistici in alta definizione, fino alla scoperta delle tecniche incisorie e al legame tra museo e città.

