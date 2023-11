Multe per un milione in soli nove mesi

Oltre un milione di euro di multe per violazioni al codice della strada nei primi 9 mesi dell’anno e altri 45mila euro per trasgressioni a ordinanze e regolamenti comunali. Sono le sanzioni accertate dall’inizio di quest’anno dalla polizia locale lissonese, in base a quanto appena certificato dal municipio. Dall’1 gennaio al 30 settembre scorso le multe spiccate ai guidatori indisciplinati in città ammontano a un milione e 76mila euro in tutto. Di questi, 123mila euro si riferiscono a sanzioni a carico di imprese. Alle somme legate alle infrazioni al volante si aggiungono poi altri 45.763 euro dovuti a violazioni di regolamenti e ordinanze emesse dal Comune, di cui 2.506 euro da parte di aziende e società.