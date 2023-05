Multa per la buca riparata. Da Barlassina al Perù: l’ironia fa il giro del mondo

Monza, 18 maggio 2023 – È arrivata fino in Perù la notizia della multa al pensionato di Barlassina per avere riparato una buca sulla strada. “Arregla un bache de su pueblo, lo multan“, è il titolo, in spagnolo, facilmente comprensibile, scelto da El Comercio, testata giornalistica del Perù, per raccontare l’incredibile vicenda di Claudio Trenta, che ormai da diversi giorni rimbalza da un canale televisivo all’altro (e da una latitudine all’altra) per raccontare quello che gli è successo.

«Sono sfinito, non ce la faccio più, ricevo continuamente chiamate e messaggi – racconta Trenta –. Ci tengo però a sottolineare una cosa, visto che qualcuno in questi giorni sta andando in giro a dire che io sto rovinando l’immagine di Barlassina. Sia chiaro, io amo il mio paese, sono tanti anni che vivo qui, mi sono sempre trovato bene e mi hanno sempre trattato bene. In passato ho ricevuto anche degli aiuti dal Comune per mia madre anziana con i servizi sociali, sono grato e voglio bene a Barlassina ed è proprio per questo che segnalo le cose che non vanno, perché mi dispiace vedere che il paese lasciato andare, quando a volte basta davvero poco per risolvere i problemi, come ho provato a dimostrare io con il mio gesto».

Nel frattempo, il sindaco Piermario Galli, pur non entrando nel merito della sanzione comminata dalla polizia locale, ha aperto alla possibilità di una conversione in lavori socialmente utili, anche se Trenta precisa: «Mi metto a disposizione per dirigere dall’ufficio i lavori che servono per sistemare le strade».

Nel frattempo, l’eurodeputato Angelo Ciocca della Lega, ieri pomeriggio è venuto personalmente a Barlassina a consegnare a Trenta un assegno con l’importo della multa da pagare.