Futuro da agente. Scatta il corso

L’Accademia formazione enti locali lancia un nuovo corso di preparazione per il concorso di agente di polizia locale. Afol Monza Brianza e la Provincia hanno infatti siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di un’Accademia di formazione per gli enti locali e le loro aziende e consorzi. Tra le aree di intervento individuate c’è anche la realizzazione di moduli formativi destinati al rafforzamento delle competenze riguardanti gli ambiti del diritto amministrativo, del diritto penale e della contabilità degli enti locali e rivolti a coloro che sono in procinto di candidarsi a un concorso pubblico.

Il corso proposto in questa occasione mira a preparare i candidati anche per il concorso aperto dal Comune di Brugherio, le cui candidature sono estese fino al 15 luglio, che deve coprire quattro posizioni nel corpo di polizia locale. L’intero corso è tenuto dal vicecommissario della polizia locale di Milano: si potrà studiare dalle sue videolezioni, in streaming, e completare il test di autovalutazione per prepararsi al meglio. Durata del corso 17 ore, costo 75 euro. Moduli di studio: il codice della strada, la legge 689/81 sulla depenalizzazione, infortunistica stradale, legge quadro della polizia municipale, delitti contro la Pubblica amministrazione. Per informazioni e iscrizioni: in-formazione@afolmb.it. Per ulteriori dettagli: Accademia formazione enti locali - Afol Monza Brianza.

Veronica Todaro