Motocicliste centrate in Emilia, cinque feriti: in gravi condizioni 64enne di Vimercate

Vimercate (Monza), 18 agosto 2024 – Cinque persone ferite - due in modo molto grave - sul tratto di Autosole tra Modena e Reggio, nei pressi di Gazzata, al confine tra Rubiera, Reggio e San Martino in Rio. Fra loro anche una donna di Vimercate di 64 anni. L’incidente è accaduto ieri verso le 15.30 al chilometro 148 nord. Secondo una prima ricostruzione un’auto avrebbe investito la moto di due centauri che stavano riparandosi sotto un cavalcavia per indossare gli indumenti antipioggia per poi proseguire il viaggio, in un momento in cui la zona era interessata da un breve temporale. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso di Parma e un’ambulanza con infermiere da Modena. A loro, vista la situazione critica di due donne coinvolte nello schianto, si sono aggiunti un’ambulanza della Croce rossa di Modena e l’elisoccorso di Pavullo, atterrato sulla corsia sud dell’A1, chiusa al traffico dalla polizia stradale per il tempo necessario a caricare la persona ferita, operando in tempi brevissimi, con le eliche rimaste in movimento.

Una ragazza poco più che ventenne e una donna di 64 anni, residenti rispettivamente nelle province di Cremona e a Vimercate, sono state portate in volo rispettivamente al Maggiore di Parma e all’ospedale di Baggiovara, in condizioni molto gravi. Entrambe le donne sono state destinate al reparto di Rianimazione. Lievi ferite si registrano invece per altre tre persone, trasportate all’ospedale di Baggiovara a bordo delle ambulanze giunte da Modena e coordinate dalla centrale operativa del 118 dell’Emilia Ovest. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia stradale di Modena nord, con il supporto dei colleghi della sezione di Reggio Emilia.