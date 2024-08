Tragedia sul Passo San Marco. Finisce nella scarpata: motociclista muore sul colpo

Ieri era il patrono di Albaredo per San Marco, San Rocco, tutto il paese era in piazza per la festa. Purtroppo però la giornata è stata funestata da una tragedia, la morte di un centauro. Si tratta di un motociclista di Barzanò (Lecco), Fausto Cazzaniga, di 48 anni.

L’allarme è stato dato da alcuni alpeggiatori che portano le bestie al pascolo nei prati delle Orobie. La macchina dei soccorsi si è messa in moto alle 17. Il centauro è stato trovato senza vita in una scarpata dopo aver fatto un volo di circa 15 metri. Teatro della tragedia la statale che collega il Morbegnese alla Bergamasca, una via molto battuta dagli amanti delle due ruote che apprezzano le salite. Il 48enne era in sella a una potente moto da Enduro. A tre chilometri dal passo l’incidente stradale.

Sul posto i sanitari con ambulanza, automedica ed elicottero, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Purtroppo per l’uomo non hanno potuto fare nulla. Il carro attrezzi ha recuperato la motocicletta. Saranno gli uomini dell’Arma a chiarire le circostanze del mortale.

Nella vicina Val Gerola, invece, alle 15,47 su via Fenile, un 86enne è finito contro un ostacolo. L’anziano è stato soccorso e portato all’ospedale di Sondrio in codice giallo (media gravità). Sono stati più di venticinque nella giornata di ieri gli interventi segnalati a fine serata da Areu, fra malori e infortuni vari, anche per la presenza di tanti turisti nelle diverse località montane di Valtellina e Valchiavenna.