Mornico al Serio, incidente tra moto e Mercedes: centauro finisce contro il guard rail e muore

Mornico al Serio (Bergamo) – Ennesimo incidente stradale mortale in Lombardia. Oggi, sabato 17 agosto, un motociclista di 59 anni è morto lungo la strada provinciale 98 Calciana, su una bretella esterna al paese che porta da un lato verso la statale Bergamo-Brescia e, dall'altro, verso Palosco e Cividate. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.45, all'altezza di uno svincolo con una via campestre che porta a un maneggio di cavalli.

Secondo quanto ricostruito il motociclista guidava una Ducati V45 e proveniva da Mornico, quando si è scontrato con una Mercedes Gla che, dalle prime ricostruzioni, pare stesse uscendo dalla strada laterale. Lo scontro non ha lasciato scampo al centauro. L’impatto ha sbalzato il motociclista dalla sella: il 59enne è finito contro il guard rail che delimita la carreggiata.Il 118 ha inviato automedica, ambulanza ed elisoccorso, ma per il cinquantanovenne non c'è stato nulla da fare. Illeso, invece, l'automobilista. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale.