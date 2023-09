Mostra, incontri e spettacolo teatrale a Lissone per fare pace con il cibo

Uno spettacolo teatrale ironico ma che fa riflettere, una toccante mostra fotografica e un incontro con alcuni specialisti. È l’iniziativa “Anoressia & Bulimia - I gravi disturbi alimentari che colpiscono i giovani: riconoscerli, comprenderli e curarli“, promossa per oggi a Palazzo Terragni dalla Croce Verde Lissonese, in occasione dei suoi 50 anni di vita e attività. Alle 10.30 ci sarà un faccia a faccia con psicologi, neuropsichiatri e dietisti clinici della Fondazione Ananke e della comunità terapeutica Villa Miralago. Alle 17.30 verrà inaugurata la mostra “#Io non esisto - Viaggio nel mondo dei disturbi alimentari“, che raccoglie 100 foto scattate da Marco Rilli a persone che hanno attraversato quest’esperienza. L’esposizione sarà visitabile anche domani. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Ti sei mai chiesto che funzione hai?“, con gli attori della Compagnia Instabile Vapriese (nella foto) e dedicato al tema dei disturbi alimentari. Ingresso libero.

F.L.