Addio a Gino Arosio, il maestro organista che amava i giovani

Monza, 7 agosto 2023 – Si è spento nel sonno, serenamente.

È morto nella notte fra sabato e domenica nella sua casa al quartiere Cederna il Maestro Gino Arosio, 96 anni. Un volto noto in città, organista, musicista di vaglia. Dopo i primi anni in Seminario, si era diplomato come maestro elementare e aveva lavorato a lungo nel mondo della scuola, come insegnante e direttore didattico.

Dopo la pensione, aveva potuto dedicarsi interamente alla sua passione per la musica, organizzando concerti con la sua associazione M.G.A. e suonando in chiese del territorio. A

l liceo Dehon l’ultima serie di concerti di musica lirica. "Si era sempre voluto dare agli altri e alla musica" lo ricorda la moglie Edda.

Domani alle 14.30 le esequie alla chiesa Sacra Famiglia di Cederna. Lascia la figlia Laura, nipoti e pronipoti.