Morto a 82 anni l’ex sindaco. Emilio Giudici

È morto a 82 anni Emilio Giudici (foto), sindaco di Ceriano dal 1980 al 1990 e presidente del Caam, consorzio per la bonifica dell’area ex Acna. È stato definito dall’attuale primo cittadino di Ceriano, Massimiliano Occa, "figura centrale della politica cerianese per tanti anni. Uomo di esperienza e di straordinaria visione". Per Gigi Ponti, già sindaco di Cesano e oggi consigliere regionale, "Emilio Giudici rappresenta quella categoria di amministratori pubblici della Brianza che si sono impegnati per la crescita delle nostre comunità". Funerali in programma domani alle 10.30 nella chiesa di San Michele, in frazione Dal Pozzo.

Ga.Bass.