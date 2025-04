Morte di un 15enne: la bici perse la ruota sbalzandolo a terra

Nessuna impennata o evoluzione nella strada sterrata scenario di gare clandestine notturne. La sua bicicletta ha improvvisamente perso una ruota facendolo cadere a terra e battere violentemente la testa. Questa la verità sul decesso di Leonard Lusha, il 15enne morto il 6 aprile in ospedale dopo l’incidente in via San Bernardo a Desio (Monza Brianza). Fondamentali le immagini di una telecamera che ha filmato la caduta per ricostruire la dinamica. Il legale della famiglia ha chiesto il ripristino della sbarra che impediva l’accesso alla via, divelta da chi la usa per scorribande. Ma la morte di Leonard fu una tragica fatalità.