Monza, un weekend senza treni: stazione chiusa per lavori

Monza, 28 aprile 2023 – Stazione chiusa per lavori nel weekend del Primo Maggio.

Da domani e fino alla mezzanotte dell’1 maggio tutti i treni non transiteranno per Monza e i passeggeri dovranno seguire percorsi alternativi su altre linee oppure utilizzare i bus navetta. Nei tre giorni di chiusura della stazione, Rfi (Rete ferroviaria italiana) eseguirà una serie di lavori di potenziamento infrastrutturale dello scalo che hanno l’obiettivo di installare nuove tecnologie computerizzate in sostituzione della vecchia tecnologia elettromeccanica. Non ci saranno quindi cambiamenti strutturali che riguardano i binari o l’edificio, ma verranno inseriti una serie di aggiornamenti agli impianti presenti nello scalo propedeutici all’attivazione di nuove tecnologie. Per quanto riguarda i cambiamenti della circolazione ferroviaria durante i tre giorni, alla stazione di Monza sarà predisposto un servizio con i bus per trasportare i passeggeri alle stazioni precedenti o successive dove riprende il servizio ferroviario di tutte le linee. Per tutte le linee che vanno in direzione Milano ci saranno collegamenti con la stazione di Sesto San Giovanni, mentre nelle direzioni opposte per la linea S7 (il Besanino via Molteno) il bus porterà alla stazione di Villasanta, per le linee S8 Milano Porta Garibaldi-Lecco (via Carnate) e la regionale Milano-Bergamo (via Carnate) il collegamento sarà con la stazione di Carnate con fermata anche ad Arcore.

Per le linee S9 Albairate-Seregno-Saronno e la S11 Milano-Como San Giovanni-Chiasso il collegamento bus sarà con la stazione di Seregno con fermate intermedie a Lissone e Desio.

Per la linea Milano-Colico-Chiavenna saranno cancellati due treni regionali , il 10300 della mattina e il 10301 del pomeriggio, mentre per la linea Tirano/Sondrio-Lecco-Milano Centrale i treni viaggiano regolarmente tra le stazioni di Tirano/Sondrio fino a Lecco, da qui saranno deviati a Bergamo (e viceversa), mentre da Bergamo a Milano Centrale occorre utilizzare i treni della linea Bergamo-Treviglio Ovest- Milano Lambrate-Milano. Per la linea RE80 Locarno-Mendrisio-Chiasso-Monza-Milano Centrale i treni da Mendrisio proseguono il viaggio via Stabio-Varese-Gallarate-Rho e arrivano a Milano Porta Garibaldi invece che Centrale, e viceversa.