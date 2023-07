Monza: Un 29enne Ferito in Incidente con Auto Ribaltata

Incidente giovedì notte, un’auto ribaltata, tanta paura per un ragazzo di 29 anni. Ma se l’è cavata fortunatamente bene il senegalese che, mentre precedeva in via Borgazzi a mezzanotte e mezza, ha perso il controllo della sua Hyundai all’altezza del numero civico 15 ed è finito contro un’auto in sosta. Pur essendosi ribaltato dopo l’urto, coi vigili del fuoco di Monza usciti per liberarlo dell’abitacolo, ha riportato solo lievi ferite. L’ambulanza e l’automedica inviate sul posto dal 118 lo hanno portato in codice verde in ospedale.

Indaga la polizia locale. A recuperare il veicolo l’autofficina Agliata.

Da.Cr.