Monza sotto una nuova luce In arrivo 12mila lampioni a led isole wi-fi e panchine smart

di Martino Agostoni

Tutti i 12.549 lampioni della città sistemati e rinnovati con lampade led ad alta efficienza, di cui i primi 9.000 entro fine anno. E poi una nuova infrastruttura digitale per preparare Monza a diventare una smart city. Una città dove tutto può essere collegato, a partire dagli oltre 100 edifici pubblici e scuole cittadine connessi con fibra ottica, l’attuale sistema di videosorveglianza con 170 telecamere gestite dalla polizia locale a cui se ne aggiungeranno altre 100 nei prossimi mesi, e 5 nuove centraline ambientali per la verifica della qualità dell’aria, 42 zone wifi pubbliche, fino anche a un centinaio di sensori di controllo nei pozzetti delle strade, o le antenne sui lampioni per gestire da remoto eventuali guasti oppure la sperimentazione di 2 panchine smart dove trovare tutto per navigare e ricaricare i propri dispositivi.

È stato presentato ieri il maxi appalto da quasi 45 milioni di euro per la gestione e ammodernamento dell’illuminazione pubblica cittadina per i prossimi 19 anni, un’operazione attesa dal 2016 ma rimasta bloccata in un lungo contenzioso tra le aziende partecipanti al bando di aggiudicazione. Una vicenda che si è chiusa a 2022 con l’assegnazione del servizio alla cordata di imprese guidata da Acinque tecnologie spa con A2a Illuminazione pubblica e A2a Smart city che, assieme all’attività di rinnovo, manutenzione e gestione di tutti gli oltre 12mila punti luce cittadini e l’illuminazione dedicata a 50 tra monumenti e luoghi storici di Monza per i prossimi 19 anni, ha presentato un progetto per il potenziamento tecnologico e di connettività della città. In Comune è stato firmato il contratto che fa partire l’appalto e Acinque ha presentato il programma di investimento di oltre 13 milioni di euro con cui in 18 mesi, entro dicembre 2024, riqualificherà tutti i lampioni della città e installerà le nuove dotazioni tecnologiche della smart city. I lavori veri e propri lungo le strade, sostituendo 23 chilometri di cavi e 191 quadri elettrici, e sui lampioni partiranno a luglio con l’obiettivo di completare entro fine di quest’anno la sostituzione delle prime 9.000 vecchie lampade con quelle a led che, spiega l’amministratore delegato di Acinque tecnologie Giovanni Chighine, "consentiranno di tagliare di circa il 77% i consumi, riducendo l’emissione di CO2 di circa 1.500 tonnellate l’anno". Seguiranno anche gli interventi per la nuova infrastruttura digitale urbana che diventerà di proprietà del Comune: saranno posati 50 chilometri di fibra ottica dedicata agli edifici pubblici e di interesse della città, saranno attivati 42 punti di accesso wi-fi, oltre all’implementazione della videosorveglianza comunale e all’installazione di vari tipi di sensori per il controllo ambientale e di monitoraggio degli impianti cittadini.

"Una città bene illuminata vive meglio – ha detto il sindaco Paolo Pilotto – perché beneficiano della luce l’armonia e la sicurezza dei luoghi, dai più simbolici a quelli che più richiedono attenzione: per questo partiremo dal relamping delle vie principali e di quelle buie come attività prioritaria. Il grande salto di qualità, inoltre, è rappresentato dalla tecnologia e dalla innovazione progettuale". L’affidamento della cura dei lampioni ad Acinque costa circa 2,2 milioni di euro l’anno al Comune, ma con l’operazione di installazione dei led a basso consumo ci saranno riduzioni significative sul costo delle bollette della corrente finora sostenute dalla città e arrivate anche a 3,5 milioni l’anno.

"Efficientamento dei costi, connettività e sicurezza sono le parole chiave di questo progetto – ha commentato il vicesindaco Egidio Longoni – che per Monza rappresenta anche un asset di investimento strategico". Per il presidente e vicepresidente del Gruppo Acinque, Marco Canzi e Paolo Busnelli, "con il progetto messo a punto per Monza vogliamo contribuire alla transizione della città verso la smart city e lo facciamo anche attraverso l’illuminazione di strade e luoghi di interesse rendendola più bella, sicura, efficiente e sostenibile".