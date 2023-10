Inseguimento e caccia all'uomo da film all'alba tra Sesto San Giovanni e Monza

Monza, 8 ottobre 2023 – La città è stata svegliata all'alba dalle sirene per un lungo e rocambolesco inseguimento che sembrava una scena da film, con una corsa a tutta velocità tra le strade e i campi e con i semafori rossi bruciati e che poi si è trasformato in una caccia all'uomo.

Erano le 6 circa quando numerose gazzelle dei carabinieri di Sesto San Giovanni e volanti della polizia di Stato si sono dirette da Sesto San Giovanni verso l'area dismessa di via Monviso a Monza. Motivo: un'auto con tre uomini che non si è fermata all'alt dei militari, che l'avevano notata viaggiare contromano. L'inseguimento è durato diversi minuti, finché in via Monviso gli occupanti hanno abbandonato l’auto fuggendo a piedi. I militari sono riusciti a bloccarne due dopo averli cercati tra i campi con l'ausilio delle torce, mentre un terzo è riuscito a fare perdere le sue tracce. I fermati sono stati poi accompagnati in caserma per i dovuti accertamenti.