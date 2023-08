Monza, verso il Gran Premio: l’autodromo avrà due passerelle provvisorie per i tifosi

Monza – I nuovi sottopassi saranno pronti soltanto per il Gp dell’anno prossimo, per evitare di bloccare la viabilità del circuito nel weekend della Formula 1 l’autodromo aggiunge due ponti provvisori sulla pista. Una soluzione tampone per dare una risposta alla richiesta che la prefetta Patrizia Palmisani aveva avanzato nel day after del Gran premio 2022: la prima cosa da fare è trovare una soluzione per dividere i tifosi a piedi dai mezzi. I lavori ai sottopassi - previsti, insieme alla riasfaltatura della pista, nell’appalto da 21,8 milioni di euro in attesa di assegnazione - potevano essere quella soluzione. Ma il cantiere partirà non prima dell’autunno e per gestire l’invasione dei tifosi attesi nel fine settimana del 3 settembre, il circuito ha chiesto e ottenuto la possibilità di aggiungere due valvole di sfogo per i pedoni.

Confermati i cinque ingressi pedonali (Vedano, Lesmo, Mirabello, Costa Alta e Costa Bassa), saranno realizzate due nuove passerelle: una sarà all’ingresso di Santa Maria alle Selve, tra la piscina il campeggio dell’autodromo, lungo il rettilineo che porta alla Prima Variante. La seconda, invece, permetterà di passare da una parte all’altra della pista da viale Mirabello alla Variante Ascari, nel tratto subito dopo il Serraglio. Una passerella che servirà a diluire la marea di tifosi che graviterà attorno alla Fan Zone, confermata nel prato del Roccolo.

Posizionato tra il rettifilo che corre verso la Parabolica e quello dell’anello dell’Alta Velocità, il luna park dei motori consentirà di provare l’esperienza di un cambio gomme, cimentarsi nella simulazione di guida, conoscere la carriera dei 20 protagonisti del Mondiale, vivere l’emozione del podio e fare un salto nella Formula 1 del futuro. Si potranno, inoltre, ammirare alcune Formula 1 italiane del passato e le vetture d’epoca con le quali i piloti effettueranno la parata prima dello schieramento di partenza del Gran premio d’Italia. Presenza speciale quella della Ferrari. E ancora ci saranno dj e band che scandiranno le giornate.

La Fan Zone aprirà al pubblico giovedì 31 agosto alle 14, gratuitamente e con accesso esclusivamente da viale Mirabello. Negli altri giorni, l’accesso sarà consentito ai possessori del biglietto del Gp dalle 9 alle 19. E i tifosi - attraverso il sito dell’autodromo (monzanet.it) - potranno scaricare l’app Monza 100, per conoscere l’esatta ubicazione dei parcheggi esterni all’autodromo, dei 24 punti di ristoro e delle 10 casette dell’acqua e per essere aggiornati in tempo reale su attività di pista, iniziative di intrattenimento per il pubblico e punti di interesse. E per non perdersi nulla di quello che accade sul nastro d’asfalto, saranno 31 i maxi schermi posizionati lungo tutto il circuito. Nel piano di accoglienza del pubblico, quest’anno sarà aumentato il numero dei servizi igienici: quasi mille (966) distribuiti sull’intera area del circuito.