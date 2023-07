Verso il Gran Premio di Monza: come sarà la Fan Zone e quali saranno gli eventi di contorno

Monza – I bolidi storici accanto alla musica, gli artisti circensi, la stand up comedy, le grandi mostre con la street art di Banksy, attrazioni per i più piccoli targate Lego e Nintendo, le note del jazz e dello swing, il pop italiano di Giusy Ferreri, Andy dei Bluvertigo che farà rivivere le canzoni di David Bowie e un tributo ai Queen, oltre a uno spettacolo creato da dj di fama nazionale, che suoneranno alla consolle insieme a ragazzi con disabilità.

E dentro il Parco, sul prato del Roccolo, simulazioni di pit stop e monoposto virtuali per mettersi alla prova.

La Fan Zone

La città e l'Autodromo scaldano i motori in vista del Gran Premio di Formula Uno, che andrà in scena tra il 31 agosto e il 3 settembre. Lo fanno mettendo in pista un ventaglio di iniziative e appuntamenti in grado di rendere Monza viva e attrattiva per tutti nel lungo fine settimana del Gp, sia attorno all'Autodromo sia nelle piazze e strade del territorio. Nella Fan Zone si potranno vedere da vicino le vetture d'epoca che usano i piloti per la parata della domenica mattina e si potrà scoprire una mostra di Formula Uno storiche di fabbricazione italiana.

Ci saranno gli F1-Esports, dove gli appassionati potranno cimentarsi al volante di monoposto virtuali per dimostrare il proprio talento alla guida, mentre negli spazi dedicati alle simulazioni di pit stop ci si potrà sfidare nel cambio gomme più veloce. Attesa anche una sorpresa da parte della Ferrari. Quest'anno è prevista una Fan Zone leggera, senza la ruota panoramica e i campi da padel.

Gli eventi in città

Tantissimi gli eventi sparsi per la città messi in campo dal Monza FuoriGp, lanciati ufficialmente oggi pomeriggio dal Comune. Tra le iniziative di maggior richiamo i concerti serali in piazza Trento e Trieste: venerdì 1 settembre Andy dei Bluvertigo e The Bowieness con un omaggio al Duca Bianco e un tributo ai Queen, sabato 2 Giusy Ferreri. Domenica 3 ai Boschetti Reali l'AutPop Festival, con dj-set che avranno per protagonisti dj di primo piano assieme a persone diversamente abili che in questi mesi hanno seguito dei corsi alla consolle.