Monza Motor Week, adrenalina e sicurezza

La città riaccende i motori. Domani e domenica e nel weekend successivo sbarca a Monza l’Italian Motor Week, un evento promosso da “Città dei Motori“ che coinvolge più di 30 comuni in 14 regioni italiane per celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del made in Italy motoristico.

La versione monzese dell’evento prevede l’arrivo in piazza Trento e Trieste del Villaggio della Sicurezza Stradale, con dimostrazioni pratiche di che cosa può accadere nel caso di incidente stradale, più la possibilità di svolgere simulazioni di guida, e l’esposizione di accessori e veicoli. I gazebo presenti saranno gestiti da diverse realtà ed associazioni. Csr Rete di imprese e scuole Ets metterà a disposizione un simulatore di moto, il Rider training di Honda, un vero e proprio allenatore all’uso delle due ruote, consentendo ai partecipanti di cimentarsi su tanti differenti percorsi in città. Csr metterà a disposizione dei partecipanti anche un simulatore d’incidenti stradali, con cui sperimentare attraverso i propri sensi le diverse fasi di un sinistro tra un’auto e un motociclo. In collaborazione con Areu 118 Croce Rossa Italiana e Polizia locale verrà poi illustrato - anche con dimostrazione pratica - il corretto approccio alle diverse necessità di primo intervento e di gestione dell’incidente: dalla messa in sicurezza del luogo alla chiamata al numero unico di emergenza 112. Un gazebo sarà invece presidiato dalla Fondazione Marco Simoncelli Onlus, sorta per onorare la memoria del pilota scomparso 13 anni fa. Nello stand verranno esposte alcune delle moto utilizzate da Simoncelli nella sua carriera, capi d’abbigliamento sportivo e gadget che potranno essere venduti o regalati a chi effettuerà donazioni in favore della Fondazione. Sarà infine presente la Polizia locale con gli agenti che mostreranno la strumentazione utilizzata nell’attività di pattugliamento. Il Villaggio aprirà dalle 10 alle 18. Sabato alle 15 si svolgerà la simulazione d’incidente stradale, mentre tutti i giorni dei due weekend sono previsti i percorsi di guida sicura, ogni 15 minuti, previa iscrizione.

A.S.