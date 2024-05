Monza in fiore raddoppia. Un fine settimana di eventi all’insegna della bellezza

Esploderà la primavera a Monza, con tutto il suo rigoglio, con la terza edizione di “Monza in fiore“. Alla tradizionale giornata di sabato in questa speciale edizione della rassegna primaverile si aggiunge anche la domenica: due giorni - il 18 e 19 maggio - che dalle 10 alle 19 ravviveranno il centro cittadino. L’obiettivo ancora una volta è rivestire di fiori il cuore della città, facendo esporre vivaisti e fioristi del territorio, ma anche artigianato selezionato del mondo fioraio e della natura, a cui si aggiungerà un messaggio di cultura e di solidarietà con la partecipazione di scuole, club e associazioni. La rassegna sarà concentrata quasi tutta in piazza Trento e Trieste (con uno spin off all’Arengario), dove oltre ai vivaisti e agli artigiani, ci saranno stand del Vespa club con le vespe antiche, le auto storiche de Le Auto di Magnolia, la scuola Borsa e il liceo artistico Preziosissimo Sangue, artisti con le loro opere, workshop floreali, artisti di strada, e figuranti del corteo storico di Monza che passeggeranno per le vie del centro con mazzi di fiori. Sabato 18 si segnalano in particolare l’esposizione delle Vespe allestite dagli studenti agronomi della scuola Borsa, e alle 10 l’inaugurazione dell’evento con l’esibizione musicale degli studenti del Preziosissimo Sangue, con la performance di pittura en plen air degli alunni di arti figurative. Successivamente ci saranno workshop floreali, l’esibizione dal vivo degli artisti di strada Carolina Cardini e Luca Mattioli, e a mezzogiorno il raduno del corteo storico di Monza, che sfilerà per la città dalle 16 alle 18. Domenica 19 il programma si ripete quasi uguale, con la differenza che ad essere esposte non saranno più le Vespe addobbate di fiori, ma le auto d’epoca de Le Auto di Magnolia, per una giornata ricca di attività che ancora una volta si concluderà con la sfilata del corteo storico.

Ad organizzare l’evento, come sempre, sono stati Monza Reale e Marta Ferrari event strategist, con il patrocinio di Confcommercio. "Portiamo avanti con gioia questo progetto nato nel 2020, durante il Covid, come segno di rinascita – dichiara Raffaella Martinetti, founder di Monza Reale –. Siamo felicissimi della partecipazione quest’anno di due scuole, e che ad aprire la rassegna sia il concerto degli studenti diversamente abili della scuola musicale del liceo del Preziosissimo Sangue. Saranno coinvolti anche i bambini, con laboratori apposta per loro". In concomitanza - da venerdì 17 a domenica 19 - ci sarà ai Boschetti Reali il Food truck festival, la carovana del miglior cibo di strada d’Italia, alla decima edizione.

A.S.