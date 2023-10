Monza, furti nei supermercati: arrestata coppia di romeni

Monza, 26 Ottobre 2023 - Arrestati Bonnie e Clyde romeni dei furti nei supermercati della Lombardia. Gli uomini della Questura di Monza si sono recati al centro commerciale “Il Mercato del Maestoso by Iper la Grande I” di via Sant’Andrea a Monza, poiché il personale della vigilanza interna aveva segnalato di aver notato dalle telecamere di videosorveglianza due soggetti che nascondevano della merce all’interno degli zaini.

I poliziotti hanno bloccato un uomo e una donna, entrambi in Italia senza fissa dimora che, dopo aver pagato una bottiglietta di acqua e delle gomme di masticare per dissimulare il furto e non destare sospetti, avevano appena oltrepassato le barriere antitaccheggio con indosso gli zaini precedentemente riempiti con deodoranti per un valore di 260 euro. Dalla visione delle telecamere, gli agenti hanno scoperto che all'esterno del supermercato c'era una terza persona che aspettava la coppia in auto e che, alla vista della volante, si era allontanata.

La coppia invece è stata arrestata e risulta responsabile di altri 7 furti analoghi commessi in Lombardia. Solo qualche giorno fa, il 22 ottobre, infatti, i due sono stati denunciati per un furto commesso all’Esselunga di Bollate, dove hanno rubato merce per 235 euro.

Ancora, in data 11 ottobre, a Fino Mornasco in provincia di Como un furto ancora all’Esselunga, asportando merce per circa 1000 euro. A settembre avevano colpito tre volte sempre all'Esselunga. Al processo per direttissima al Tribunale di Monza per il furto a Monza il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare del divieto di soggiorno nelle province di Monza e Milano.