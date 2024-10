Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani. Pochi i 2,5 milioni di euro per il metrò: “Sultant 9 meter de linea...”

Monza, 15 ottobre 2024 – ​​​​“Ilustre e carissimo senatur Galliani, van ben anca 2 miliun e mezz purtà a cà per l’estensiun de la M5, ma duvariet savè che curispunden a sultant 9 meter de linea. Per qest mutif, anda’ a di’ “piutòst che nient l’è mej piutòst” purtropp val nient, l’è propi nient istess”. L’associazione Hq Monza si affida al dialetto per incalzare il senatore di Forza Italia Adriano Galliani, che nei giorni scorsi aveva annunciato di avere portato a casa 2,5 milioni di euro per la metropolitana M5 a Monza. Una goccia nel mare, ma, aveva detto in brianzolo Galliani in una telefonata al sindaco Paolo Pilotto, “piuttosto che niente è meglio piuttosto”. Pronta la lettera: “I suoi 2,5 milioni di euro ottenuti nella legge di bilancio di quest’anno, sono sufficienti solo a coprire circa 9 metri di linea”, hanno spiegato, sempre in dialetto, i sostenitori del metrò, aggiungendo che per gli altri 12,6 chilometri occorrerebbero ancora 397,5 milioni.

Dal calcio alla politica: il senatore Adriano Galliani

“Tira fuori le tue capacità da manager”

L’associazione invita il senatore a dare prova delle sue doti da manager che hanno portato a brillanti successi il Milan e il Monza, per ottenere di più. “Dovresti capire queste cifre, tu che hai speso bei milioni per fare grande il Milan, e un po’ anche il Monza – si scrive ancora nella versione italiana della lettera –. In quei casi abbiamo visto che non hai messo sul tavolo una manciata di euro e non hai detto “piuttosto che niente è meglio piuttosto“. Perché altrimenti, il Milan sarebbe stato un bel niente d’oro”.

I carotaggi preliminari per il prolungamento della M5 a Monza

La risposta da Palazzo Madama

Per poi arrivare all’appello: “Datti da fare giù a Roma per ottenere i soldi che mancano. Magari fai alleanza con gli altri senatori e deputati di Monza e Brianza, metti insieme una squadra che vince, tu che sei capace di farlo. Noi ce lo aspettiamo”. La risposta del senatore non si è fatta attendere. Ha fatto sapere, tramite il suo ufficio stampa, che “questi 2,5 milioni sono fondi ottenuti nella scorsa legge finanziaria”, ma di “essere sempre attivo e impegnato per arrivare ad altri stanziamenti nei prossimi mesi”. Galliani chiarisce di “lavorare di concerto con il Comune di Monza e Regione Lombardia”, tenendoci a precisare però come “non spetti ai parlamentari lo stanziamento dei fondi”. Il suo è un impegno a cercare di “impegnare il Governo”, per cui ha avuto diversi colloqui informali con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La sfida più vicina sarà la prossima legge finanziaria, che, dopo la prima lettura della Camera, passerà al Senato. Potrebbe essere questa la partita dove provare ad andare in gol, per usare una metafora a lui vicina.