"Monza e Brianza: maglia grigia d'Italia per consumo di suolo"

Monza e Brianza si confermano "maglia grigia" d’Italia, il territorio più cementificato della Penisola con un livello di consumo di suolo peggiore di quello dell’area di Napoli o di Milano.

È di lunedì l’ultimo rapporto Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) con i dati del 2022 sul consumo di suolo e la provincia Monza e Brianza resta al pirmo posto non solo per la più alta percentuale di territorio urbanizzato, pari al 40,6% (al secondo posto Napoli con il 34,6% e terza Milano con il 31,6%) ma anche per l’indice di aumento del consumo negli 15 anni, con una differenza tra la situazione del 2021 e quella del 2006 di +1,52 (Napoli +1,49, Milano +1,43). "Ecco perché è necessaria una variante al Pgt che preveda un saldo di consumo di suolo negativo", dice l’assessore Lamperti (nella foto).M.Ag.