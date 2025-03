A Monza c’è Clorofilla, il laboratorio delle donne: la vita riparte da un abito fallato e torna a sorridere

Monza, 5 marzo 2025 – Dove finiscono gli abiti difettosi che i brand alla moda non riescono a vendere? Sarà svelato sabato, con l’inaugurazione del Laboratorio Clorofilla, un progetto promosso dalla Cooperativa sociale Carrobiolo 2000 all’interno di Cascina Cantalupo, nel quartiere Cederna. Appuntamento alle 15.30 nella Sala degli Specchi della Villa Reale. Cuore del progetto è la creazione di una start-up tutta al femminile, che si concretizza in un laboratorio di sartoria, dedicato alla rigenerazione di capi fallati, donando loro una nuova vita e offrendo alle partecipanti la possibilità di apprendere un mestiere. L’iniziativa non solo favorisce l’inserimento lavorativo, ma anche la crescita personale, permettendo alle donne di riscoprire il loro valore non solo come madri, ma anche come professioniste in grado di contribuire attivamente alla società. Infatti il Laboratorio Clorofilla nasce con l’obiettivo di offrire alle donne in situazioni di fragilità e vulnerabilità un’opportunità concreta di riscatto e autonomia attraverso il lavoro.

Percorsi di rinascita

Si sviluppa all’interno della comunità mamma-bambino ospitata in Cascina Cantalupo, come occasione per aiutare le donne a riprendere il controllo delle proprie vite, ricostruendo la loro autostima e sviluppando una rete sociale e professionale. Elemento chiave del Laboratorio Clorofilla è la partnership con l’azienda di abbigliamento Teddy Spa, titolare dei marchi e dei brand Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, che si avvarrà del servizio offerto dalla Cooperativa Carrobiolo 2000 per il recupero e la riqualificazione di capi fallati di alcuni suoi brand, sposando così un modello di economia circolare e sostenibile. I capi verranno riparati e successivamente rimessi in vendita nel negozio Outlet Terranova di Monza, promuovendo un modello di consumo più responsabile. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno della Fondazione della Comunità Monza e Brianza e della Fondazione Peppino Vismara.

Autonomia e indipendenza

“Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha individuato in Laboratorio Clorofilla diversi punti di forza. Il fil rouge che li accomuna è la volontà, forte, di offrire una possibilità alle donne ospiti di Cascina Cantalupo, coinvolte in un percorso formazione che le porterà ad acquisire nuove competenze utili ad avvicinarsi al mondo del lavoro e, quindi, a una nuova dimensione di autonomia e di indipendenza – commenta il presidente della Fondazione della Comunità MB Giuseppe Fontana – C’è poi l’ attenzione alla sostenibilità ambientale e la volontà di offrire una nuova vita a capi di abbigliamento che presentano qualche difetto, ma a cui basta un intervento mirato per tornare come nuovi. Sul sito di Fondazione MB, a sostegno del progetto, è stata aperta una raccolta fondi, a cui tutti possono contribuire con una donazione”. Si può donare online dal sito oppure con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza - Ente Filantropico, con iban IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Laboratorio Clorofilla".

L’opportunità dei corsi

Attraverso i corsi di formazione organizzati dall’associazione ArcoDonna all’interno di Cascina Cantalupo, da maggio 2024, la Cooperativa Carrobiolo 2000, supportata dalla Cooperativa Monza 2000 e dal Consorzio di Cooperative Sociali Ex.it, ha allestito un laboratorio sartoriale, trasformando uno spazio di 40 metri quadrati della Cascina in un ambiente accogliente, attrezzato e funzionale.