I rifiuti che fanno guadagnare. Cem approva un super-bilancio: "Utili in crescita, 2,9 milioni in più"

Se ben gestiti, i rifiuti rendono. Volano i conti di Cem, utile in crescita a 2,9 milioni (contro i 2,2 milioni del 2023) e fatturato a 83,6, sì al bilancio dell’ex consorzio controllato da quasi 80 comuni tra Brianza e hinterland che gestisce raccolta e smaltimento.

E anche stavolta, l’approvazione è all’unanimità.

"Numeri accompagnati da investimenti importanti in mezzi, attrezzature e infrastrutture e da un massiccio rafforzamento della struttura aziendale - spiega il presidente Alberto Fulgione, appena riconfermato alla guida del colosso dell’igiene urbana -. Senza contare il costante impegno nell’adeguamento alle tante novità normative e la proficua collaborazione con il territorio".

Risultati possibili grazie all’espansione di Ecuosacco, il sacco tracciabile che ha ridotto il secco, ormai pratica quotidiana in 58 città della platea; dove è utilizzato, la produzione pro capite è scesa dalla già lusinghiera media di 75 chili a a testa, a 65, facendosi schizzare la differenziata all’85%, (altrove è all’81%). L’azienda ha compiuto altri passi verso il consolidamento seguito all’incorporazione della costola Cem Servizi in linea con gli obiettivi del Piano industriale.

Attenzione particolare "è stata dedicata dal management alla formazione del personale". Sul fronte investimenti, sono stati stanziati 8,5 milioni di euro per il parco automezzi "impiegati per l’acquisto di spazzatrici e altre macchine per nuovi servizi e sostituzioni".

Prosegue anche la diffusione dei distributori automatici di sacchi rossi di Ecuosacco e gialli del Multipak, con 43 self-service operativi a fine 2024 e altri 25 previsti quest’anno.

Potenziati anche i servizi, in particolare sul fronte del ritiro degli ingombranti a domicilio. Al termine dell’incontro, l’Assemblea è stata chiamata a rinnovare le cariche istituzionali in scadenza per la fine del mandato triennale 2022-25.

Le amministrazioni hanno rinnovato la fiducia non solo a Fulgione, ma anche a Corrado Boccoli, nel consiglio di amministrazione entra con loro Michela Leoni. Eletti anche i nuovi membri del Comitato di indirizzo e controllo.

Sono i sindaci di Burago Molgora, Caponago, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Macherio, Mediglia, Rodano, Sulbiate e Vizzolo Predabissi.