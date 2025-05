Gli orchestrali in concerto sono ex malati

Ex pazienti ematologici che sono docenti di conservatorio (pianisti e chitarristi, compositori e arrangiatori) suoneranno insieme all’orchestra dell’Istituto comprensivo Paccini di Sovico. Appuntamento venerdì 16, alle 18 all’Auditorium Pogliani, per un evento unico con molteplici obiettivi: da una parte la scuola che taglia il traguardo dei 50 anni dalla creazione dell’indirizzo musicale. Dall’altra per i ragazzi, la possibilità di mettersi in gioco con docenti di conservatorio e confrontarsi con l’esperienza di una malattia dalla quale si può guarire. Si esibiranno i maestri Irene De Ruvo (foto), Jusuf Beshiri e Stefano Giannini, insieme all’orchestra composta da 40 studenti della scuola media e dai loro docenti, sulle note di Bach, Beatles, Mozart. L’evento è organizzato dalla struttura complessa di Ematologia Adulti, diretta dal professor Carlo Gambacorti Passerini, col patrocinio di 4 associazioni: AIP (Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide Cronica), AIPaSiM (Associazione Pazienti con Sindrome Mielodisplastica), sul territorio nazionale; LELEforever, Luce e Vita all’interno della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. "Questo evento - sottolineano le dottoresse Lorenza Borin, Luisa Verga ed Elisabetta Terruzzi dell’Ematologia - vuole unire il senso di gratitudine che più volte hanno espresso i nostri pazienti musicisti con la spontaneità di ragazzi che si renderanno protagonisti in una manifestazione che li potrà toccare nel profondo". Ingresso libero. Si potrà seguire il concerto dalla pagina Facebook dell’Associazione Luce e Vita (https://www.facebook.com/luceevita/).

C.B.