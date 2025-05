Cure odontoiatriche per pazienti fragili, c’è il progetto D.A.M.A.

Problemi psichiatrici, disabili e fragili hanno un ampio ventaglio di bisogni a cui la Fondazione Irccs San Gerardo risponde con D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance), un progetto di Regione Lombardia che prevede un’organizzazione coordinata dedicata. Se ne è parlato ieri a un incontro promosso dalla Clinica Odontoiatrica diretta dal professor Marco Baldoni, insieme alle associazioni del Terzo settore e all’Ordine dei medici di Monza e Brianza.

"Il progetto - sottolinea il direttore generale Silvano Casazza - prevede un’organizzazione strutturata ad hoc per i pazienti con disagio psichico, problemi comportamentali e cognitivi che necessitano di percorsi separati e procedure specifiche. È un’iniziativa innovativa e fondamentale per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari per le persone con disabilità".

La disabilità porta con sé un fattore di rischio aumentato per lo sviluppo di più malattie. Sono pazienti vulnerabili non solo i disabili mentali o dello sviluppo, ma anche infartuati, pazienti con diabete, oncologici o con immunodeficienze.

"L’approccio della nostra Clinica Odontoiatrica - spiega il Baldoni, direttore della Clinica - mette al centro il soggetto con bisogni speciali e le sue vulnerabilità, con un percorso di assistenza multidisciplinare, standardizzato, ma personalizzabile a misura di paziente per prevenzione, terapia e riabilitazione".

A seconda del grado di collaborazione e del deficit, il paziente potrà essere sottoposto a terapia conservativa (mantenendo i denti, rimuovendo le carie) o eliminazione denti con prognosi sfavorevole, in regime ambulatoriale. Se le condizioni del paziente sono complesse, si pratica l’anestesia generale in sala operatoria.

I pazienti con bisogni speciali trattati sono stati migliaia nel periodo post Covid; oltre 4mila le prestazioni terapeutiche erogate nel 2024 in regime ambulatoriale su pazienti pediatrici con bisogni speciali.

