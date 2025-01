Tre progetti per la vita nel nome di Martina Luoni, morta di tumore a 27 anni: “Sostegno a ricerca e pazienti oncologici”

Solaro (Monza e Brianza) – Una serata benefica a sostegno di tre progetti speciali nel ricordo di una persona unica come è stata Martina Luoni, morta a 27 anni per un tumore, dopo essere diventata testimonial di Regione Lombardia per il rispetto delle regole anti-Covid, in periodo di piena pandemia e lockdown. Martina Luoni continua a vivere grazie al papà Marco e alla mamma Giuditta che abitano a Solaro e, circondati dagli amici, organizzano eventi, incontri e continuano ad aggiornare le sue pagine social.

La sua storia ha toccato tantissime persone. Martina raccontava ogni giorno attraverso la sua pagina Instagram la sua malattia, ma soprattutto la sua voglia di vivere ogni momento con gratitudine sorridendo alla vita e facendo sentire meno solo chi, come lei, passava intere settimane in ospedale. Se ne è andata a settembre 2021 e da quel momento tutti quelli che l’hanno conosciuta hanno deciso di realizzare diverse iniziative in suo onore per celebrare la sua vita e il suo impegno nella lotta contro il cancro perché nonostante la sua prematura scomparsa, ha lasciato un segno indelebile, diventando un simbolo di forza per chi affronta sfide simili. Il prossimo appuntamento è fissato per l’8 febbraio alle 20.30, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

L’evento, organizzato dai genitori in collaborazione con lo Sporting Club di Solaro, e con il patrocinio dei comuni di Saronno e Solaro, è intitolato “Leoni si Nasce“ e ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per tre diversi progetti benefici.Il primo è l’ambulatorio di Psicooncologia dell’Ospedale Sacco di Milano, fondamentale per il supporto psicologico dei pazienti oncologici. Il secondo è il progetto per la costruzione di un ambulatorio medico in Madagascar promosso dall’associazione La Prima Goccia Onlus. Infine, parte dei proventi saranno destinati all’Associazione “I Colori Dell’Anima“ fondata dagli amici di Martina.

“Sono tutti progetti che avrebbe appoggiato anche Martina: amava i bambini, amava condividere e aiutare il prossimo. Nel nostro cuore io e mio marito siamo sicuri che lei è contenta di quello che stiamo facendo”, dice mamma Giuditta. La serata, presentata da Ale Belotto, vedrà sul palco Marilena Anzini e Ciwicè, Fabrizio Vendramin, Nicholas Sanvito, Sporting Club Solaro, Real Family, Dea Dance Team, Lorenzo Pagani, Cristina Valenti, Compagnia EleMENTI scenici e Alice Lorenzi.

“Non posso che essere al fianco dei genitori di Martina e di tutti coloro che le hanno voluto bene. La sua storia commosse l’Italia, ricordo benissimo quel periodo e le chiacchierate che ebbi la fortuna di avere con lei”, dice la sindaca Nilde Moretti. “Spero davvero che in tanti troveranno modo di partecipare alla serata, che sarà certamente emozionante, oltre che avere un particolare significato per sostenere progetti tanto importanti di ricerca e sostegno per i pazienti oncologici e non solo”. Il costo del biglietto è di 12 euro, per info e biglietti si può fare riferimento allo Sporting Club di via Varese 190/c Solaro numero di telefono 340.5782171.