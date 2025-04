Monza, camion carico di rifiuti edili: scattano denuncia e sequestro del mezzo

Girava con il cassone pieno zeppo di rifiuti. Impossibile non dare nell’occhio. E infatti l'azione di contrasto al traffico di rifiuti è finita col sequestro dell'autocarro e la denuncia di due persone da parte della polizia locale.

I fatti risalgono alla mattinata di ieri: durante un ordinario controllo di polizia stradale intorno alle 10 in via Azzone Visconti a Monza è stato fermato per un controllo un autocarro cassonato nel cui vano era evidente la presenza di un cospicuo quantitativo di rifiuti e macerie. Il conducente del veicolo, straniero regolare sul territorio e in possesso di regolare patente di guida, non aveva il formulario di identificazione rifiuti; il veicolo e l'impresa sua proprietaria, peraltro, non risultavano autorizzati al trasporto rifiuti in quanto non iscritta nell'apposito registro.

In ragione del quantitativo di materiali trasportati il veicolo è stato poi condotto alla piattaforma ecologica per essere sottoposto ad una verifica della massa complessiva: dal controllo emergeva la violazione all'articolo 167 del codice della strada inerente il trasporto in sovraccarico. Sul posto e' giunto da Milano poi anche il legale rappresentante dell'impresa, anche lui straniero. Insieme al dipendente e' stato quindi condotto presso gli uffici del comando per gli accertamenti di rito e per la compiuta identificazione trattandosi di illecito penale previsto e punito nel testo unico delle leggi sull'ambiente.

L'autocarro è stato dunque sottoposto a sequestro preventivo penale; dalle verifiche d'ufficio è emerso che il titolare dell'impresa era già stato già indagato in passato per fatti della medesima natura.