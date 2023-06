Monza, al via "Cinema sotto le stelle" nel cortile del liceo artistico Nanni Valentini!

Da domani parte “Cinema sotto le stelle“ nel cortile del liceo artistico Nanni Valentini in Villa Reale. La rassegna estiva organizzata da Capitol Anteo spazioCinema con il sostegno del Comune farà compagnia ai monzesi fino a settembre fra titoli italiani e stranieri, prime visioni, film per famiglie ed eventi speciali. E grazie all’iniziativa del ministero della Cultura “Cinema Revolution“ che rimborserà le sale di 3 euro per ogni biglietto staccato a 6,50 euro, sarà possibile vedere i film a un prezzo speciale fino al 16 settembre. Nel programma di AriAnteo, tutti i film europei contrassegnati dal simbolo di “Cinema in festa“ rientrano nell’iniziativa. Domani lo schermo di AriAnteo Villa Reale inaugurerà le prime visioni con “The Flash“ di Andy Muschietti. Seguiranno tante altre prime visioni: “Elemental“ di Peter Sohn, “Indiana Jones e il quadrante del destino“ di James Mangold, “Mission: impossible-dead reckoning“ (parte uno) di Christopher McQuarrie e Barbie di Greta Gerwig. Sarà a disposizione un servizio bar curato da Rete Tiki Taka, Alma Birrificio e Arci Scuotivento.

Tra i titoli italiani in programmazione: “La stranezza di Roberto Andò“ con Toni Servillo e Ficarra e Picone, Biglietto d’Oro e film italiano più visto da marzo del 2020; “L’ultima notte di Amore“ di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino; “Le otto montagne“ di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, Premio della Giuria al festival di Cannes 2022 e vincitore di 4 David di Donatello 2023. Biglietti: intero 7,50 euro, ridotto 5,50. È possibile acquistare l’abbonamento anche online, su: villareale.spaziocinema.18tickets.it. In caso di pioggia prima dell’inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo.

Cristina Bertolini