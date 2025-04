Migliora la viabilità. Vie e marciapiedi liberi dalle erbacce

Per la viabilità arriva un importante miglioramento per Monza. L’amministrazione comunale ha stanziato nuove risorse per potenziare il diserbo dei 300 chilometri di strade e marciapiedi cittadini. A partire da maggio, il servizio di Global Service – cui è affidata la manutenzione delle aree verdi a Monza – affiancherà impresa Sangalli negli interventi lungo la rete stradale, con l’obiettivo di garantire migliori condizioni di cura della città, grazie a un’attività più strutturata, tempestiva e capillare sul territorio.

Tra le novità più significative l’introduzione, per entrambi gli appaltatori, dell’obbligo di rimuovere i residui del diserbo e degli sfalci entro 30 minuti dal passaggio del mezzo: un cambiamento chiave per ridurre al minimo i disagi dovuti agli accumuli degli sfalci e migliorare la pulizia immediata delle aree trattate. Più in generale, il servizio è stato riorganizzato per migliorarne l’efficienza: l’impresa Sangalli continuerà a occuparsi dell’area del centro urbano, con sette passaggi previsti nel centro storico tra aprile e metà settembre. Il resto del territorio comunale sarà invece gestito dagli operatori del Global Service.

L’incarico - della durata di un anno per un importo complessivo di circa 230mila euro - prevede il taglio, l’estirpazione, lo sfalcio e l’asporto delle erbe infestanti lungo strade, piazze e marciapiedi, grazie all’utilizzo di decespugliatori e interventi meccanici. In via residuale è consentito l’impiego di diserbanti chimici o di altri interventi fitoregolatori, nel rispetto della normativa ambientale in vigore. Questa integrazione verrà presa in esame per comprendere se l’entità delle risorse aggiuntive è sufficiente a garantire un servizio adeguato, così da essere eventualmente confermata per gli anni successivi in supporto alle ore di diserbo già garantite dall’impresa Sangalli (comprese nel corrispettivo dell’appalto di igiene urbana).

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone: in ciascuna di esse sarà operativo contemporaneamente un cantiere, composto da almeno tre operatori. L’impresa incaricata, analogamente alla ditta Sangalli, garantisce inoltre il monitoraggio in tempo reale dei mezzi attraverso sistemi Gps e trasmetterà quotidianamente il piano di lavoro all’amministrazione comunale per permettere verifiche puntuali e una gestione ottimizzata delle attività.

"Con questo nuovo assetto – affermano l’assessora a Parchi e Giardini, Irene Zappalà, e l’assessora all’Igiene ambientale, Viviana Guidetti - il Comune intende rafforzare il proprio impegno per una città sempre più curata e vivibile. Lo stanziamento di risorse aggiuntive è proprio per la salvaguardia della pulizia e del decoro".

A.S.