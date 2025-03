Michelangelo era poeta. Un sabato speciale con suoni e voci recitanti

Penetrare il cuore e l’interiorità di un artista tra i più grandi di sempre. Sarà uno scavo nella dimensione privata di Michelangelo la lettura scenica con musica che questo pomeriggio, alle 16:30, animerà la Sala Maddalena di Monza, per l’evento “Carta da lettere Speciale Michelangelo“, terzo appuntamento della rassegna “Il divin Artista“ (a 550 anni dalla sua nascita). Non tutti sanno che Michelangelo oltre che scultore, pittore, architetto, fosse anche poeta e uomo dalla forte emotività. "Michelangelo si svela attraverso le sue lettere e le sue poesie, in bilico tra le problematiche artistiche e spirituali che lo tormentano - commenta Ettore Radice, drammaturgo dell’evento e presidente dell’associazione Mnemosyne -. Nei suoi scritti emerge la sua vocazione più profonda: rendere visibile, attraverso la sua arte, la forza e il mistero della presenza divina nella storia e nella vita". Le voci recitanti saranno Alessandro Castellucci, Antonetta Carrabs, Gloria De Remigis, Riccardo Scola, mentre al liuto suonerà e canterà Jungmin Kim. Ingresso 10 euro. Informazioni e prenotazioni via mail a eventi.mnemosyne@libero.it, o CON messaggio WhatsApp al 347. 83.04.599.

A.S.