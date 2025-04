Mercato alla ex Schiatti. Cantieri pronti a partire

Pronti a partire a brevissimo anche i lavori per il secondo lotto dell’area ex Schiatti che porterà al trasferimento, entro l’autunno, del mercato settimanale in centro. L’altra mattina il vicesindaco Marco Boffi con l’assessore al Territorio, Matteo Turconi Sormani, ha accompagnato il soprintendente ai beni culturali Carlo Catacchio nella periodica verifica delle attuazioni dei piani sui beni sottoposti a vincolo, tra cui, appunto, la parte di area ex Schiatti che comprende la vecchia tessitura.

L’area pubblica del secondo lotto, invece, prevede, subito dopo Pasqua, l’avvio dei lavori per la creazione di un’area verde e di un parcheggio con circa 35 posti, che fondamentale per riportare il mercato su via Aureggi e via Battisti. È stato valutato anche l’avvio dell’intervento sulla piazza San Vito e la nuova illuminazione per l’antico oratorio.