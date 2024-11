Meda, l’amarcord del liceo Curie. Cinquant’anni da 10 in condotta

Festa doveva essere e grande festa è stata: auguri al liceo Marie Curie Meda per il suo mezzo secolo. Tanti i presenti: alunni ex alunni, insegnanti, allievi, genitori, il sindaco Luca Santambrogio e la preside Wilma De Pieri. Tra gli spazi tematici allestiti per l’occasione, quello dedicato all’ambiente, curato dal Comitato Parco regionale Groane-Brughiera, e quello di reading poetico, che ha raccolto alcune delle liriche vincitrici delle varie edizioni del “Premio nazionale di poesia liceo Curie“.

Un momento toccante è stato quello della targa dedicata ai coniugi Mariarosa Pensi e Adriano Buraschi, scomparsi rispettivamente nel 2021 e nel 2023, che hanno donato alla scuola la loro immensa collezione di fossili e minerali raccolti durante le uscite in montagna: oltre 300 esemplari classificati e disposti in una teca al primo piano con l’aiuto del geologo Gianni Del Pero. "Mi hanno colpito la semplicità e la generosità di questa coppia, che aveva sempre in mente l’importanza dell’istruzione – ha detto la preside Wilma De Pieri, alla presenza delle autorità, degli studenti e dei tre figli dei Buraschi, Marinella, Franco e Sergio – Il loro è un grande insegnamento agli adulti: anche se non ne fanno più parte, devono sempre avere a cuore la scuola". Commemorato Emanuele Cosentino, un ex alunno seregnese morto in un incidente stradale nel settembre 2019, che è stato ricordato con una cerimonia accanto all’albero piantato in sua memoria. Una sezione è riservata agli ex studenti scomparsi tragicamente, che continuano a vivere nelle iniziative e nelle associazioni nate in loro ricordo: i fratelli cesanesi Paolo e Davide Disarò, Marcello Colombo, Paolo Giorgetti e Jacopo Sartori. E sempre il geologo medese presidente del WWF Lombardia, che è stato un allievo, ha pure creato il gruppo su Facebook “1974/2014 - 40anni del Liceo Curie di Meda: Ex-studenti ... unitevi“, per invitare tutti gli ex alla festa.

Sonia Ronconi