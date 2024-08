Meda, accoltellato dopo una lite: grave 48enne. È caccia all’aggressore

Meda (Monza), 22 agosto 2024 – Alcol, urla e coltelli. Un triangolo spesso interconnesso, che ieri sera ha portato a un grave episodio di sangue a Meda, con un 48enne ferito in maniera molto grave.

Protagonisti alcuni stranieri di origine pakistana. Siamo in via Milano. Gli uomini iniziano la loro serata alcolica, una birra dopo l'altra. Routine, in molti casi. Però a un certo punto, pare per futili motivi ancora tutti da chiarire, la situazione si scalda. Alcuni iniziano a litigare. Volano le urla, gli insulti. Poi uno dei presenti prende un coltello e si scaglia contro il connazionale, che rimane a terra sanguinante. Poi scappa, facendo perdere le sue tracce.

Gli altri presenti danno l'allarme. Sul posto si precipitano i mezzi del 118, una ambulanza e una automedica. A ruota, tempestivamente, anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

Le condizioni appaiono subito molto serie. Viene caricato sul mezzo e portato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, in codice rosso. I militari si mettono subito al lavoro per cercare di rintracciare l'autore del gesto. Ascoltano le testimonianze, lo cercano in zona, per ora invano. Le indagini sono in pieno corso.