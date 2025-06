Matteo Del Sordo, uno chef d’eccezione alla Festa del Pescatore

Anche oggi e domani è atteso da un compito impegnativo, perché le cucine della Festa del Pescatore funzioneranno sia a pranzo, sia a cena. Ma per mettere in difficoltà Matteo Del Sordo (foto), 29enne monzese, ci vorrebbe ben altro. "Alla sera – ammette – arrivo un po’ stanco, ma posso farcela". Poco, ma sicuro. Matteo, infatti, è un fedelissimo della kermesse gastronomica organizzata al laghetto della Boscherona dal Consorzio Il Laghetto. Da 17 anni fa parte dell’associazione Il Veliero. Tra il Consorzio e l’associazione del presidente Alfredo Colina si è ormai instaurato un positivo rapporto di collaborazione. Quest’anno sono una quindicina le persone dell’associazione che entrano in servizio per contribuire alla buona riuscita della manifestazione. Matteo fa appunto parte della squadra. A quest’appuntamento arriva sempre ben preparato. Anche perché ha una settimana piena tutto l’anno. Il lunedì, per esempio, va a Concorezzo per curare l’orto Il Giardino dell’Eden. La giornata successiva si destreggia senza incertezze tra le tecnologie e i computer della Apple al Centro commerciale di Carugate. Ma poi collabora anche con il Birrificio Alma e confeziona il TgLambro preparato dalla Cooperativa Lambro. Ha, inoltre, un debole per la cucina. Nel senso che gli piace mettersi ai fornelli. Da qui il soprannome di “Polpetta”, specialità che prepara con successo. Eppure Matteo, in mezzo a questo susseguirsi di impegni, il tempo per dare una mano alla Festa del Pescatore lo trova sempre. "Qui – aggiunge – ho tanti amici. E la gente si complimenta con me".

Gianni Gresio