Martina Viscardi morta nell’incidente in galleria dopo la discoteca: chi era la 26enne di Ronco Briantino

Ronco Briantino (Monza Brianza) – Era laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Bergamo e sognava di fare la social media manager, di lavorare nel mondo del marketing. Amava viaggiare ed era nel fiore degli anni, Martina Viscardi, la 26enne morta la scorsa notte in un tragico incidente stradale a Bonate di Sopra, nella Bergamasca. La sua auto si è ribaltata in galleria e lei è morto sul colpo.

Stava tornando da una serata in discoteca, allo Zero Club di Bergamo, come aveva documentato nelle immancabili stories pubblicati du Instagram. Instagram che racconta scampoli della vita di questa ragazza di Ronco Briantino, in provincia di Monza, vita improvvisamente spezzata. Troppo presto. La passione per i viaggi, innanzitutto, coltivata anche attraverso il lavoro di animatrice turistica, svolto durante gli anni universitari. Quando faceva anche da hostess agli eventi, come documentato da un altro social network, Linkedin, dove si presentava così: “Sono una persona molto creativa con una grande attenzione per i dettagli e una forte passione per il mondo social”. Viaggi e social media, due passioni che si ritrovano anche nel suo impiego alla Lmca Group, azienda di investimenti nel settore turistico per la quale Martina lavorava da circa due anni, occupandosi di social media marketing.

Una ragazza che si dava da fare, insomma, lavoro e studio. Ma anche interessi e passioni, come quella per la danza, come si evince ancora da Instagram. E poi divertimento, come giusto e normale che sia a 26 anni; come era stato ieri sera, prima del terribile incidente in galleria che ha portato via tutto in un istante. Gettando nel dolore e nello sconforto gli amici e soprattutto i familiari, i genitori e la sorella Beatrice, alle prese con il lutto più atroce. I funerali di Martina Viscardi si svolgeranno lunedì 22 gennaio nella chiesa parrocchiale di Ronco Briantino.