Incidente nella notte a Bonate di Sopra: morta una ragazza di 26 anni

Bonate di Sopra (Bergamo), 20 gennaio 2024 – Una ragazza di 26 anni è morta e un giovane di 23 è ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo.

E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto questa notte poco prima della 5 a Bonate di Sopra. La vettura si è ribaltata più volte e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane donna. Ancora da stabilire la dinamica e le cause della tragedia .

In provincia di Bergamo altro grave incidente a Sorisole. Nello scontro tra un’automobile e una motocicletta, avvenuto poco dopo le 6.30, è rimasta ferita una donna di 32 anni.

Sempre nella notte in provincia di Cremona a Piadena Drizzona un uomo di 45 anni è morto in un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante mentre quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto a Cornate d’Adda, in provincia di Monza e Brianza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 in via Battisti.