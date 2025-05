Marco Cardia si dimette dal Consiglio

Eletto neanche un anno fa per il centrodestra, Marco Cardia si è dimesso dal Consiglio comunale, dove ricopriva anche la carica di vicepresidente. Rappresentante di Fratelli d’Italia, era stato eletto nella lista Centrodestra unito per Solaro, che nel frattempo si è divisa, lasciando la Lega a fare gruppo consigliare, con Puzzello (Forza Italia), Viadani (ex Lega, oggi Patto per il Nord) e, appunto, Cardia, a comporre il gruppo misto.

Le dimissioni erano nell’aria da tempo, ma l’interessato ha smentito fino al momento della chiusura delle liste per le elezioni comunali della vicina Saronno, dove risulta tra i candidati consiglieri per Fratelli d’Italia. Al suo posto entrerà in consigio Katia Re. Un quadro che fa dire alla maggioranza Insieme per Solaro: "Divisioni e abbandoni, la destra solarese come una soap". Ga.Bass.