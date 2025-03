Marciapiedi di viale Libertà, è scontro sul restyling in Consiglio

Polemiche per i lavori sui marciapiedi in viale Libertà. Ad appuntare apparenti incongruenze è il consigliere della Lega Simone Villa. "Constato che un tratto dei marciapiedi appena realizzati in viale Libertà, davanti a un pubblico esercizio all’altezza del civico 129, dovrà essere smantellato e rifatto per...un errore di esecuzione – denuncia il consigliere –, perché si è confuso l’ingresso di un bar con un passo carraio". Il tratto in questione appare infatti asfaltato anziché essere con le mattonelle. Due settimane fa Villa aveva fatto presente in Consiglio come fosse perplesso dal fatto che i lavori sui marciapiedi procedessero con "una doppia lavorazione". In quell’occasione sottolineò anche il protrarsi del ritardo dei lavori, che sarebbero dovuti terminare il 30 gennaio. L’assessora Zappalà aveva chiarito come il prolungamento fosse dovuto a "problemi coi sottoservizi", a cui si sono aggiunti intoppi anche con la fibra ottica, ora risolti.

A.S.