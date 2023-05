Mappa della sicurezza Il sindaco chiede aiuto "I cittadini segnalino le zone più a rischio"

di Alessandro Crisafulli

Un appello ai cittadini per collaborare attivamente nel garantire un maggior grado di sicurezza in città. In due modi: segnalando zone, strade, piazze che secondo loro sono a rischio. E segnalando tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo o di criticità. È in questa direzione, di una sicurezza "condivisa e partecipata", che intende andare l’Amministrazione di Desio, in collaborazione con i carabinieri e la polizia locale. Dopo la recente lite degenerata in via Grandi, con un 39enne ferito in maniera seria forse a colpi di bottiglia, sia il sindaco Simone Gargiulo che il vicesindaco Andrea Villa hanno pensato di chiedere la sinergia dei cittadini. Anche in ottica delle pattuglie serali estive che sono ai nastri di partenza: "Riprenderanno a giugno - annuncia Villa -. Dopo via Grandi abbiamo chiesto ai cittadini di segnalare particolari problemi in modo da poterlo segnalare a polizia locale, carabinieri e questura per indirizzare pattugliamenti e controlli. Al momento le zone calde sono sempre le solite per schiamazzi e disturbo". Nei prossimi giorni verranno definite le modalità operative, i giorni e gli orari di servizio. "Ringrazio i residenti di via Grandi che appena sentite le urla hanno mobilitato tempestivamente i soccorsi e le forze dell’ordine – prosegue Villa -. In vista della stagione estiva è previsto un rafforzamento di pattugliamenti e controlli su tutto il nostro territorio. Invito la cittadinanza a segnalare".

"Invito i cittadini a segnalare tutti gli episodi che a loro avviso rappresentino un rischio - aggiunge il sindaco Gargiulo-. Questo anche perché a breve sarà sottoscritto il protocollo con la Prefettura per la gestione della sicurezza estiva e quindi la mappatura assume ancor più importanza".