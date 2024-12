Tiziana Morandi, due anni di sconto in Appello per la Mantide della Brianza che drogava e rapinava gli uomini

Roncello (Monza Brianza) – La Corte d'Appello di Milano ha lievemente ridotto di 2 anni, da 16 anni e 5 mesi a 14 anni e 5 mesi di reclusione, la pena per Tiziana Morandi, 49 anni, la cosiddetta Mantide della Brianza, accusata di aver raggirato, dopo averli contattati sui social, narcotizzato con benzodiazepine e poi rapinato nove persone tra i 27 e gli 84 anni.

La donna è in carcere dal luglio 2022, a seguito dell'inchiesta dei pm di Monza Carlo Cinque e Marco Santini e dei carabinieri, e rispondeva di una ventina di capi di imputazione, per reati che vanno dalla rapina all'incapacità procurata fino alle lesioni. Stando alle indagini, attraverso Facebook la donna prendeva contatti con uomini, in gran parte anziani, ai quali dava appuntamento con il pretesto di un servizio massaggi. Poi, una volta stabilito il contatto, li drogava mettendo benzodiazepine nei loro drink, riducendoli ”in stato di incoscienza”. Così li derubava di orologi, contanti e carte di credito.

La Mantide della Brianza

Per la Procura le vittime avevano anche rischiato di morire. Uno di loro, ad esempio, aveva avuto un incidente con la macchina, dopo essere stato stordito e rapinato. La Mantide aveva cercato un accordo sul risarcimento dei danni con l'unica vittima costituito parte civile, un 29enne di Trezzo sull'Adda, ma l'accordo non è andato in porto. Il giovane potrà citare la Morandi in una causa civile se la condanna diventerà definitiva.