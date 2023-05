Manda le foto hot con la sua ex al nuovo compagno: denunciato

Invia foto hot dei rapporti intimi con la ex moglie al suo nuovo compagno: denuncia e divieto di avvicinamento alla donna per un artigiano 51enne che aveva effettuato gli scatti durante la relazione, all’insaputa della moglie. È accusato di atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti a danno della ex moglie 48enne, reati commessi dal 2020 e aggravati dall’essere stati compiuti in presenza delle figlie della donna all’epoca entrambe minorenni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Seveso coordinati dalla Procura di Monza, l’uomo avrebbe effettuato una serie crescente di "condotte minacciose, moleste e assillanti, che si sono ripetute e sono aumentate nel corso del tempo mediante appostamenti, pedinamenti, frasi ingiuriose e minatorie, dirette anche nei confronti del nuovo compagno" al quale, per vendetta, ha inviato vecchie fotografie realizzate di nascosto durante i rapporti intimi.

Son.Ron.