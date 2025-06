Le regine della Monza-Resegone. Daini e Polisportiva Moving portano la Brianza al successo

Con la premiazione che si è tenuta ieri sera al polo sportivo Rosmini ha chiuso ufficialmente i battenti la 63esima edizione della Monza-Resegone, a cui hanno preso parte oltre 200 squadre e più di 600 atleti divisi tra la formula Classic con squadre da tre runner e la nuova “Relay”, giunta alla seconda edizione dopo il grande successo di partecipazione della prima, con staffette in tre frazioni. L’evento è stato reso possibile grazie all’organizzazione della Società Alpinisti Monzesi, insieme a Monza Marathon Team, con la collaborazione di Gs Avis Seregno, Gruppo Podistico Villasantese e Runners Desio.

Vittoria “allo sprint” sul filo dei secondi nella prova classica di 42 chilometri maschile con il terzetto lecchese “Ditta Luigi Azzoni” che ne impiega undici in meno rispetto ai brioschesi de “I dolci di Ivan Top”. Sul podio anche la DF Sport Specialist di Barzanò che si rifà a livello femminile conquistando il gradino più alto con un netto vantaggio di quasi 9 minuti sulle bergamasche di “Per Aspera ad Astra”, terza l’Asd Correzzana.

Le prove miste sono state vinte dalla Sogim Monza e dalla Canottieri Milano. Particolarmente agguerrita è stata la prova “Relay”: sul gradino più alto è salita la Daini di Carate grazie a Matteo Villarosa e Marco Melesi per le due frazioni in pianura e Francesco Canclini lungo l’erta finale. Trionfo brianzolo anche per quanto riguarda la prova mista (due uomini e una donna) grazie a “Il Fornaio di via Galilei-Pol. Moving” che s’impone - con 22 minuti di vantaggio sui secondi (Lor2Nat di Besana) - nella sua categoria e fa segnare il quinto tempo assoluto di tutte le staffette, mettendosi alle spalle anche tanti terzetti esclusivamente maschili grazie all’ottima seconda frazione della maratoneta medese Federica Meroni, oltre a Giovanni Brattoli e Filippo Ba (terzo miglior tempo assoluto nella parte in salita).

La Polisportiva Moving di Lissone ha raccolto anche un secondo posto nella staffetta femminile davanti alla Woodline Concorezzo e dietro alle vincitrici di Lecco de “Il Trio Vagante”. Nella “mista” a maggioranza femminile coglie un bel secondo posto il Gruppo Sportivo Avis Seregno alle spalle delle galbiatesi di Sky Lario Runners Nuove Promesse.