Monza, muore dopo un malore improvviso: in tasca aveva cocaina, avviate indagini

La polizia di Monza davanti all'ospedale

Monza – Si accascia in centro per un malore e muore in ospedale: in tasca aveva diversi grammi di cocaina, avviate indagini e disposta l’autopsia.

Nei giorni scorsi la polizia di Stato è intervenuta a Monza per uomo di 37 anni colto da malore e deceduto in ospedale, dove era stato portato per un arresto cardiaco in gravissime condizioni. Gli agenti hanno avuto modo di riscontrare come il ragazzo, arrivato dalla provincia di Piacenza con il padre e la fidanzata per vedere un motorino, aveva addosso un involucro contenente diversi grammi di cocaina quando si era accasciato nel centro di Monza.

Sono state quindi avviate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma per verificare le cause del decesso.